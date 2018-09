E' partita la vendita libera dei biglietti per la grande sfida tra Juventus e Napoli, in programma per sabato alle ore 18. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero:



"C'è ancora una possibilità per i tifosi bianconeri che non vogliono perdersi il big match di sabato sera con il Napoli (ore 18:00).



Da questa mattina è infatti iniziata la vendita libera con le nuove modalità riportare di seguito che escludono l’obbligo della Tessera Del Tifoso (tranne che per gli acquisti su listicket.com). I residenti in Campania non potranno acquistare i tagliandi per questo match.



Sarà possibile acquistare i biglietti:



Nelle ricevitorie abilitate Lis presentando il documento d’identità. Verrà emesso il tagliando dopo aver verificato che la residenza dell’acquirente sia diversa dalla regione Campania. Le ricevitorie della Campania non sono abilitate alla vendita per questo match.

Su listicket.com solo se in possesso di Tessera Del Tifoso con caricamento del titolo sulla tessera stessa.

Non è consentito il cambio nome per questo match.

Sono disponibili anche i biglietti del Settore ospiti. Di seguito tutte le informazioni al riguardo:



Si potrà acquistare il tagliando per J/Napoli nel Settore Ospiti esclusivamente nelle ricevitorie Listicket abilitate presentando la tessera del tifoso SSC Napoli e un documento di identità, per la verifica della residenza.

I residenti in Campania, anche se in possesso di TDT SSC Napoli, non potranno acquistare i tagliandi per questo match.

Le ricevitorie della Campania non sono abilitate alla vendita per questo match".