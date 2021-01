Dal sito ufficiale della Juventus:



“La Juventus è attesa domani dall'ottava gara del mese di gennaio: all'Allianz Stadium arriva la SPAL per i quarti di finale di Coppa Italia, con fischio d'inizio alle 20:45. I bianconeri scenderanno in campo per strappare il pass per le semifinali, dove troverebbero la vincente del derby tra Inter e Milan.



La squadra, nella mattinata di oggi, si è ritrovata al JTC, concentrandosi sulla gestione del possesso palla e sulle esercitazioni tattiche, per poi concludere la seduta con una partitella”.