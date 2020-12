Dichiarazioni a Sky Sport dell'ex centravanti granata Rolando Bianchi nell'antivigilia del derby tra Juventus e Torino: "Pirlo è stato un giocatore straordinario, che ha fatto la storia del calcio mondiale, e come allenatore è un predestinato. Si vede che sta provando a cambiare molto la Juventus ed è normale all'inizio subire molte pressioni. Ma vedo che lui ha idee ben precise e la squadra sta seguendo i suoi dettami. Poi la Juve ha cambiato tanti giocatori e sta modificando tipo di gioco, tante cose che all'inizio possono portare qualche difficoltà di rendimento, ma che sul lungo termine possono dare una forza in più. Il derby? Speriamo sia bello, con tanti gol. Sperando che il Toro ne segni uno in più dei bianconeri."