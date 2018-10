L'allenatore dello Young Boys Gerardo Seoane parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League: "In Champions c'è poco spazio per i nostri errori. Dobbiamo fare le scelte corrette ed essere efficienti davanti e dietro. Sappiamo che l'avversario ha un ruolo importante, sarà una partita difficile. Ronaldo? Dispiace che non ci sia ma il nostro atteggiamento non cambia. Chiunque giochi nella Juve è un grande campione. Dispiace non ci sia Ronaldo ma la Juve ha alternative importanti in ogni zona del campo."



INFORTUNATI - Wüthrich non sta bene e Lotomba è infortunato da un po' di tempo, anche Babu non è riuscito a essere disponibile per questa partita purtroppo.​ Nervosismo? La squadra è sempre concentrata, partita dopo partita. Purtroppo non c'è abbastanza per recuperare perché giochiamo una partita ogni tre giorni, siamo molto concentrati e l'ambiente ci aiuta in questo."

Questa è la nostra prima Champions League e sappiamo che non c'è spazio per gli errori."