Questa sera a Wembley andrà in scena la Finalissima fra Italia e Argentina. Fischio d'inizio alle 20.45 ecco alcune statistiche e curiosità.



L'Italia ha giocato 16 partite a Londra, segnando esattamente un gol di media a partita; soltanto due giocatori azzurri sono riusciti a segnare più di una rete nella capitale del Regno Unito (Giuseppe Meazza e Federico Chiesa) e tra i convocati di Mancini, in tre sono a quota un gol (Bonucci, Insigne e Pessina). L'unico giocatore attualmente in rosa ad avere già trovato il gol contro l'Argentina è Lorenzo Insigne, a bersaglio il 14 agosto 2013, su assist di Osvaldo in un'amichevole giocata a Roma.