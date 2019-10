Messa da parte la vittoria con la Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri inizia a pensare alle possibili soluzioni per la partita con il Lecce in programma sabato. Possibile turnover per la Juve, con uno tra Demiral e Rugani che, secondo Tuttosport, potrebbero prendere il posto di Bonucci e se dovesse restare fuori anche De Ligt partirebbero tutti e due dal primo minuto. Bernardeschi e Rabiot scalpitano, in attacco potrebbe riposare Cristiano Ronaldo con Sarri che sta pensando alla coppia Higuain-Dybala.