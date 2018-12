Alla vigilia di un match fondamentale la Juve fa i conti. I bianconeri si presentano a Berna per affrontare lo Young Boys in una gara che andrà in scena domani sera allo Stade de Suisse. Un impianto che, come riporta Tuttosport, sarà tutto esaurito per l'occasione, per ospitare i campioni d’Italia, e che solitamente porta piuttosto bene agli elvetici. I precedenti tra lo Young Boys e le squadre italiane in Svizzera raccontano di un bottino pieno per i padroni di casa: due partite, due vittorie. Prima l'Udinese di Guidolin, che nell'Europa League 2012/13 perse 3-1 a Berna; poi il Napoli che, nella fase a gironi sempre dell’Europa League, ma 2014-15, cadde 2-0 sotto la guida di Rafa Benitez.