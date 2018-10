L’ultima volta che Manchester United e Juventus si sono incrociate è stata nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-03: i Diavoli Rossi, nell’occasione, si imposero in entrambe le sfide (2-1 in casa e 3-0 in trasferta).

Il Manchester United ha vinto le ultime tre gare ufficiali disputate contro la Juventus, una in più rispetto a quelle conquistate nelle nove precedenti (2V, 2N, 5P).