si affrontano in una stracittadina caldissima, non solo per la supremazia del capoluogo lombardo ma anche e soprattutto per la lotta scudetto: rossoneri a quota 31 punti, nerazzurri a 24. Si accendono le luci a San Siro: seguite su Calciomercato.com l'avvicinamento alla sfida.- Il Milan arriva a San Siro, la squadra di Pioli fa il suo ingresso a bordo del pullman societario accolta dai tifosi rossoneri. Pochi minuti dopo è il turno dell'Inter, caricata dai fan nerazzurri.- Ecco le scelte ufficiali di Pioli e Inzaghi: tutto confermato rispetto alle anticipazioni.: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.​- I tifosi riempiono e colorano i dintorni di San Siro in attesa dell'arrivo delle squadre: le immagini dallo Stadio Meazza.- Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Milan e Inter e, mentre i tifosi cominciano a 'invadere' i dintorni di San Siro, facciamo il punto sulle probabili formazioni delle due squadre: Pioli schiera Ballo-Touré per lo squalificato Theo Hernandez e davanti sorprende con Brahim Diaz sulla destra, con Saelemaekers verso la panchina. A guidare l'attacco Ibrahimovic. Inzaghi invece orientato a puntare su Perisic e l'ex Calhanoglu in mezzo al campo, davanti la coppia Lautaro-Dzeko.: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.