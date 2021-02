A San Siro va in scenae in palio, oltre al predominio cittadino, c'è la testa della classifica di Serie A, con i nerazzurri capaci di effettuare il sorpasso in vetta nel turno precedente dopo 21 giornate di dominio rossonero.- Non potendo accedere allo stadio, la parte più calda delle rispettive tifoserie si farà comunque sentire a ridosso dell'inizio della partita. Dopo la carica suonata ieri a Milanello alla vigilia del derby,nella pancia dello stadio., pronti a suonare la carica per Conte e i suoi giocatori.- Come sempre, sarà molto importante la copertura televisiva di un evento come il derby tra Milan e Inter:, tra cui i cinessi di CCTV (mentre permangono dubbi su PPTV del gruppo Suning), 166 i Paesi che potranno assistere alla partita.- L'esterno belga sarà uno dei protagonisti del derby di questo pomeriggio. A poche ore dalla grande sfida, ha parlato a Tuttosport: "Specialmente quando sono in una grande squadra come il Milan: in mezzo a tanti campioni, per essere degno di stare con loro, tanto per cominciare devo correre sempre, sacrificando la mia prestazione, se serve, per il bene della squadra.Siamo una vera e propria famiglia e questo, in campo, può fare la differenza. Affronteremo l’Inter senza paura".- Tra i doppi ex del derby di Milano c'è anche, che ha pure guidato il Milan da allenatore nella vittoria per 1-0 del 4 maggio 2014. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Ha trovato i suoi equilibri: non credo abbia da preoccuparsi. Però è importante leggere i motivi della sconfitta con lo Spezia, e questo possono farlo solo loro. Giocare subito una gara come un derby è quasi meglio, se ritrovi energie anche mentali dopo Belgrado". Sui singoli: "Eriksen? Avevo detto mesi fa che serviva pazienza: a tanti giocatori importanti è stato necessario avere tempo.Donnarumma? Ha tutto per stare tra i più forti del mondo, ma prima deve confrontarsi con loro, nelle competizioni più importanti".Sulle due società: "la garanzia del Dna Milan, che non si può trasmettere se non lo conosci e non lo hai dentro. Per com’è ambizioso, Paolo non starà molto tempo a parlare di quarto posto.Altrimenti i risultati ne avrebbero risentito".09.45 I NUMERI - Una delle sfide nella sfida sarà indubbiamente quella tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, protagonisti coi gol negli ultimi confronti diretti ma anche della ormai famosa lite nell'ultimo incrocio di Coppa Italia, nel corso del quale lo svedese venne poi espulso per doppia ammonizione. Il gigante di Malmoe, con 8 gol, è il quarto miglior marcatore all time nella storia del derby, preceduto soltanto da Nyers e Nordhal, a quota 12, e da Peppino Meazza, che guida la classifica con 12.Lukaku spera invece di proseguire la sua tradizione positiva nei derby, avendo segnato nel suo esordio nel 2-0 del 21 settembre 2019 e ripetendosi nelle successive tre stracittadine.Il Milan cerca quel successo casalingo che manca dalla stagione 2015/2016, quando Alex, Bacca e Niang firmarono la vittoria della formazione di Mihajlovic. In caso di rete incassata oggi, i rossoneri andrebbero a subire il gol numero 3000 nella loro storia in Serie A.