Verso Milan-Inter LIVE: tre dubbi di formazione e una novità. Inzaghi cerca Scudetto e tre record

Comunque vada a finiresarà unche potrà essere ricordato come storico. Questa sera a partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro le due squadre scenderanno in campo con in palio, per la prima volta nella storia della stracittadina, il titolo di Campione d'Italia, lo, che i nerazzurri disono a un passo dal vincerlo e, essendo il numero 20, vorrebbe diresul petto. In casa ci saranno però i rossoneri diche non vogliono vedere i cugini festeggiare in casa propria e faranno di tutto per evitarlo. Ecco, live, tutte le ultime che ci accompagneranno al derby.

L'Inter deve soltanto vincere per poter festeggiare al triplice fischio di questa sfida. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il discorso Scudetto verrà rimandato al weekend successivo quando i nerazzurri affronteranno sabato alle 15 il Torino e i rossoneri la Juventus sempre sabato, ma alle 18.

Sono infatti tre le statistiche storiche che potrebbero essere aggiornate con il nome "Inter" accanto nella storia sia del club che della Serie A:mai nella storia della Serie A un derby di Milano è stato decisivo per l'assegnazione di uno ScudettoL'Inter vincerebbe inoltre lo Scudetto con 5 giornate d’anticipo, eguagliando un record della Serie A (era già successo con Napoli 2022/23, della Juventus 2018/19, dell’Inter 2006/07, della Fiorentina 1955/56 e del Torino 1947/48).Solo due volte nella storia del derby di Milano una delle due formazioni ha ottenuto 6 successi di fila: il Milan tra il 1946 e il 1948 e tra 1911 e il 1913. L'Inter è a quota 5 consecutivi.

I due 11 titolari sono abbastanza delineati, ma rimangono vivi ancora 3 dubbi di formazione. Inzaghi si affida alla formazione tipo con il solo ballottaggioin fascia destra e con il primo favorito. Pioli pensa a stravolgere il suo Milan con la novità difalso 9 e con due dubbi in mezzo al campo cone alle spalle della punta cona contendersi un posto.