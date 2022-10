Questo pomeriggio a partire dalle 18 a San Siro il Milan affronterà la Juventus nel big match della 9a giornata di campionato. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo una striscia di sei successi interni di fila in campionato, il Milan ha perso l’ultimo match al Meazza; con Stefano Pioli alla guida i rossoneri non hanno mai registrato due sconfitte casalinghe consecutive in Serie A (ultima volta nel settembre 2019 con Marco Giampaolo in panchina).