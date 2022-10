Questo pomeriggio a partire dalle 18 a San Siro il Milan affronterà la Juventus nel big match della 9a giornata di campionato. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Rafael Leão è il giocatore che ha preso parte a più gol nel 2022 in Serie A (22: 11 reti + 11 assist), a partire da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) solo due calciatori rossoneri sono stati coinvolti in più reti in un singolo anno solare in campionato: Kaká nel 2008 (27: 15+12) e Zlatan Ibrahimovic nel 2020 (26: 20+6).