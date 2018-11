, big match della 12esima giornata di Serie A. LIVE su Calciomercato.com tutte le ultime in vista della sfida di San Siro, dalle scelte di formazione al clima sugli spalti.Daniele Longo, inviato di Calciomercato.com, ci porta a San Siro per le ultime di formazione e tante curiosità su Milan-Juventus:Patrick Cutrone non è al meglio per i soliti problemi alla caviglia: nell'attacco del Milan, insieme a Gonzalo Higuain, giocherà così Samu Castillejo.Queste, invece, le ultime sulla Juventus: Massimiliano Allegri è sempre più convinto a mandare in panchina l'ex più atteso, Leonardo Bonucci, con Benatia al fianco di Chiellini al centro della difesa. Matuidi e Khedira favoriti per giocare in mediana con Pjanic, verso l'esclusione dai titolari anche Bentancur.Ultime indicazioni sulla formazione del Milan: Calabria verso il forfait, non dovrebbe andare neanche in panchina. Abate si candida per una maglia da titolare, al pari di Hakan Calhanoglu, recuperato dopo il problema al collo del piede avuto contro il Betis.