Questa sera al San Paolo il Napoli affronterà il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in un incontro che potrà dire tanto della stagione del club azzurro. Ecco alcune curiosità.



I due gol in cinque partite di Lionel Messi del Barcellona nella fase a gironi di questa Champions League rappresentano il suo record negativo negli ultimi 10 anni (2 gol nel 2009/10). La sua unica rete sul suolo italiano nella fase a eliminazione diretta di Champions League è arrivato nella finale del 2009 contro il Manchester Utd allo stadio Olimpico di Roma - non è riuscito a timbrare il cartellino (o fornire assist) in alcuna delle sue successive cinque presenze.