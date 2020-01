Dopo l'importantissimo successo in Coppa Italia contro la Lazio, il Napoli si prepara in vista della sfida contro la Juventus di domenica sera.



Gattuso deve ancora fare i conti con gli infortunati, che hanno segnato l'intero mese di gennaio. Secondo quanto riportato dal noto giornalista napoletano, Carlo Alvino, Koulibaly e Mertens non recupereranno in vista di domenica. Chi invece dovrebbe farcela sarà Allan.