A partire dalle 18 allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Juve, ecco alcune statistiche e curiosità.



Nelle ultime due stagioni di Serie A la sfida tra Napoli e Juventus è sempre stata vinta dalla squadra ospitante (due successi del Napoli in terra campana e due della Juventus in Piemonte). I partenopei potrebbero vincere almeno tre sfide casalinghe di fila contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal gennaio 2011 (quattro in quel caso).