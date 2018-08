Il Milan prosegue il percorso di avvicinamento al big match contro il Napoli che varrà anche come esordio stagionale. Ecco il comunicato del sito ufficiale. Per i rossoneri di Mister Gattuso era in programma un solo allenamento, al mattino, per la giornata di martedì. La squadra si è ritrovata nello spogliatoio alle 10.30.



Inizio del lavoro sul campo ribassato dov'è c'è stata un'esercitazione sul possesso palla con le mani, il tutto all'interno del cerchio di centrocampo. A seguire una serie di allunghi per terminare la parte di attivazione muscolare.



La sessione è proseguita con il Diavolo diviso in due gruppi: il primo si è spostato sul rialzato per curare la tattica, incentrata soprattutto sulla fase difensiva; nel frattempo il secondo è rimasto impegnato a livello fisico-atletico attraverso delle ripetute sui 10 metri.



La squadra, poi, si è riunita per svolgere una partitella - su campo ridotto - focalizzata in particolare sul possesso; per finire spazio allo stretching.