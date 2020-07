Napoli-Milan è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A ed è decisiva per la corsa Europa League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Nelle ultime 18 sfide di Serie A tra Napoli e Milan giocate nel girone di ritorno, 10 volte i rossoneri non hanno trovato la rete (56%). Il Milan ha segnato almeno due reti in tutti gli ultimi cinque incontri di Serie A e potrebbe arrivare a sei di fila con più di un gol all'attivo per la prima volta dal gennaio 2012.