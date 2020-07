Napoli-Milan è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A ed è decisiva per la corsa Europa League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Milan è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski: quattro gol in 12 sfide. Contro nessun'altra squadra Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato più gol in Serie A che contro il Milan (sei in 14 gare).