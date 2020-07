Roma-Inter è il posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie a. Una sfida importantissima per entrambe per i rispettivi obiettivi, ma che nasconde tantissimi retroscena e curiosità. Eccone alcune.



La Roma non vince da due partite interne di Serie A contro l'Inter (1N, 1P): non registra una striscia interna più lunga senza successi contro i nerazzurri nella competizione dal 2008. Dopo una serie di tre sconfitte di fila, la Roma ha vinto le ultime tre gare di Serie A: i giallorossi potrebbero ottenere quattro successi consecutivi nella competizione per la prima volta da maggio 2018, con Di Francesco in panchina.