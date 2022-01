Roma-Juventus è il primo big match della 21esima giornata di Serie A e andrà in scena all'Olimpico a partire dalle 18.30. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Era dalla stagione 1999/2000 (26 in quel caso) che la Juventus non metteva a referto così pochi gol (28 attuali) nelle prime 20 partite di un campionato di Serie A; in generale nelle ultime tre occasioni in cui a questo punto del torneo i bianconeri avevano raccolto 35 punti o meno, hanno poi chiuso la stagione al settimo posto (1998/99, 2009/10 e 2010/11).