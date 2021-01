Dal sito ufficiale della Sampdoria:



“Primo allenamento in ottica Juventus per la Sampdoria, che questa mattina ha ripreso a faticare a Bogliasco. Claudio Ranieri nella prima fase ha lasciato che il gruppo dei disponibili lavorasse unito sul campo 2 del “Gloriano Mugnaini”, passando dal riscaldamento ad un’esercitazione tecnica. Quindi, l’allenatore e lo staff hanno diviso i calciatori in base al minutaggio maturato nell’ultima trasferta a Parma. I più impiegati hanno fatto un lavoro aerobico rigenerativo, mentre tutti gli altri – compreso Alex Ferrari – hanno effettuato partite a pressione e a tema.



Singoli. Riguardo ai singoli: specifico programmato per Lorenzo Tonelli, intenso lavoro di recupero agonistico sul campo per Manolo Gabbiadini. Domani, mercoledì, convocazione mattutina al Poggio”.