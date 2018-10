La partita di sabato sera fra Torino e Fiorentina sarà anche il duello fra Belotti e Simeone, due bomber in crisi. Il loro digiuno da gol comincia a farsi prolungato. L’italiano e l’argentino hanno segnato solo due gol a testa. L’ultimo centro del Cholito risale al 19 settembre, contro la Sampdoria. Più o meno come il gallo, in rete quattro giorni dopo nella sfida persa contro il Napoli. Lo riporta Il Corriere dello Sport.