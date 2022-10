Domenica sera Ivan Juric affronterà per l’ottava volta nella sua carriera da allenatore il collega Stefano Pioli. I precedenti non sono a favore del tecnico del Torino che solamente in un’occasione è riuscito a battere l’attuale allenatore del Milan.

Lo scorso anno Torino-Milan era finita 0-0, mentre nella partita di andata, giocata a San Siro, i rossoneri si erano imposti per 1-0 con un gol di Olivier Giroud.