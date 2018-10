I tempi dell'asse Udinese-Juventus sono, forse, ormai lontani. Quando i bianconeri di Torino attingevano a piene mani dal serbatoio di talenti della famiglia Pozzo: da Iaquinta a Pepe, da Isla ad Asamoah, arrivando a Pereyra. I rapporti tra i due club restano buoni se non ottimi, l'operazione Mandragora va proprio in questa direzione. Ma in attesa che da Udine si torni a sfornare talenti all'altezza dei campioni d'Italia, domani sarà di nuovo il momento di una sfida sul campo della Dacia Arena. Alla quale la Juve si presenta con il piglio di chi vuole stracciare la carta dei record.



LA PARTITA – I bianconeri di Max Allegri, infatti, hanno fin qui collezionato nove vittorie nelle prime nove partite ufficiali tra campionato e Champions, mettendo nel mirino il record di successi iniziali di fila in campionato. Il contatore è fermo a sette, per due volte i bianconeri sono arrivati a otto e per una a nove: era la Juve di Fabio Capello del 2005-2006. Il record assoluto è però della Roma di Rudi Garcia, che si fermò a dieci. Una caccia al record che passa inevitabilmente dalla sfida della Dacia Arena, dove la Juve in quattro delle ultime otto sfide ha segnato almeno quattro reti (sono undici solo nelle ultime tre): e con il potenziale offensivo di questa stagione, basti pensare al rientrante Cristiano Ronaldo, ogni limite può essere abbattuto. Ma occhio all'Udinese, che dopo l'ottima partenza si è inceppata: i friulani hanno perso le ultime due partite di misura (entrambe 2-1), rallentando una corsa che parlava di sette risultati utili nelle precedenti nove partite guardando anche allo scorso campionato. La voglia di riscatto e di presentarsi alla sosta senza lo spettro della crisi potrà fare la differenza nell'inseguimento al ruolo di prima squadra capace di fermare questa super Juve.