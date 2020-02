Questa sera al San Paolo il Napoli affronterà il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in un incontro che potrà dire tanto della stagione del club azzurro. Ecco alcune curiosità.



L'ultima vittoria in trasferta del Barcellona contro squadre italiane nella fase a eliminazione diretta di Champions League è arrivata nell'aprile 2006, successo per 1-0 sul Milan, grazie al gol di Ludovic Giuly; l'attuale tecnico del Napoli Gennaro Gattuso giocò quella partita con i rossoneri. Da allora, il Barcellona non è riuscito a vincere nessuno dei cinque incontri esterni in Italia (1N, 4P), non trovando la rete negli ultimi quattro.