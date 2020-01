A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) January 22, 2020

. Sicchè, nell’intervallo della gara, con il consenso dei vertici di Rai Uno, ha pensato bene di infilare quello che avrebbe dovuto essere lo spot di lancio per il suo successivo programma "Porta a Porta".Per un quarto d’ora, infatti, i telespettatori si sono visti propinare non un’anteprima della puntata, ma un autentico comizio-monologo del senatore leghista il quale ha illustrato, in maniera al suo solito molto pittoresca, le ragioni per le quali gli emiliano-romagnoli domenica dovrebbero votare il candidato Borgonzoni del centro destra piuttosto che Bonaccini del Partito Democratico.Vespa, da parte sua, ha fatto il pesce in barile tentando maldestramente di giustificare un episodio ingiustificabile. Ma ormai, come dice il vecchio adagio, ciò che è dato è dato e ciò che è avuto è avuto e Salvini può ridersela di gusto alla faccia della democrazia e del politicamente corretto. Così potrà tranquillamente andare a citofonare ai campanelli di qualche altro stabile dove vivono famiglie di immigrati per chiedere se è vero che spacciano droga.