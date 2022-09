Le scelte condizionano le carriere. Quella del fantasista brasiliano Oscar parla di un addio al Chelsea in direzione Cina e nello specifico allo Shanghai Port, che ne ha di fatto posto fine alla carriera. Oggi, a soli 31 anni, è in permesso extra perché alla ricerca di un club e fra le possibilità che gli rimangono davanti c'è quella dello Sharjah FC in cui è approdato anche Miralem Pjanic.