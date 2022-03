Morgan De Sanctis rompe con la Roma: il ruolo di vice Pinto gli va stretto, lui vuole fare il ds (o il dg) ma valuta anche progetti coinvolgenti, dall’Ascoli al Milan, dove c’è Massara oppure il Bologna, stimato da Fenucci, come riporta Il Messaggero. Nella Roma non aveva più la possibilità di crescere. Dopo l’arrivo di Vincenzo Vergine come responsabile del settore giovanile, il suo ruolo con i giovani era cambiato, interrompendo il lavoro portato avanti per mesi. Ieri la Roma gli ha “augurato il meglio per il futuro“.