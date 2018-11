Manca meno di due mesi all'apertura del calciomercato invernale e, dopo le prime dodici giornate, è tempo di bilanci in casa Fiorentina. Come riportato da La Nazione, Pantaleo Corvino sta sondando da tempo la pista legata a Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli. La società viola e l'entourage di Maximiliano Olivera stanno lavorando per trovare una nuova collocazione al terzino uruguaiano, la cui partenza aprirebbe all'arrivo del terzino azzurro: operazione in prestito non oneroso con obbligo di riscatto, come accadde per Laurini e Saponara sulla stessa tratta.