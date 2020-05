Dopo parecchi mesi di silenzio, Gianlucaè tornato a parlare in questi giorni. Lo ha fatto per promuovere l'uscita del suo libro in Inghilterra, e ne ha approfittato per racontare con dovizia di particolari la sua storia, toccando tanti argomenti, dal Coronavirus al calcio, alla lotta con la malattia, ai progetti per il futuro., pensavo già alla prossima mossa da fare. E i miei amici continuavano a ripetermi che avrei vinto anche questa battaglia" " ha raccontato al prestigioso quotidiano The Guardian. "Continuerò questo viaggio finché il cancro non si arrenderà davanti a me. Al momento sono in buone condizioni e la"."Non volevo che i miei genitori vedessero la mia, indossavo un maglione sotto la maglietta per mascherare la perdita di peso. Ho impiegato quasi un anno a rendere pubblica la mia storia perché non volevo che l’immagine di persona forte fosse scalfita. È stato pesante, ma ora mi rendo conto che non esiste vergogna nel manifestare le proprie emozioni. Se voglio piangere, piango. Se voglio ridere, rido. Mi fa stare meglio".Vialli è rimasto molto colpito dalla questione Coronavirus: "Sono vicino alla mia gente, a Cremona,Io abito a Londra, lavoro da remoto e trascorro molto tempo con la mia famiglia. Fortunatamente non ho perso nessuno che conosco. Ripartenza? Se il calcio può essere sfruttato come strumento in grado di dare sollievo e piacere, allora non vedo l’ora che si riprenda a giocare. In questo momento, però, penso anche ai calciatori. Non saprei cosa dire loro per rassicurarli su infortuni e altro.perché le persone continuano a morire".Oggi Vialli ha ritrovato Mancini con la Nazionale: "è fantastico poter aiutare lui e ispirare i calciatori. Proseguirò fino al Mondiale in Qatar del 2022,Ora sentiamo ripetere che la salute è la cosa più importante, ma quando sarà stato sconfitto il virus? Pensiamo al cambiamento climatico e all’inquinamento… Dovremo rinunciare ai nostri agi per mantenere più sicuro il pianeta. Sono convinto che ci riusciremo, la crisi passerà e noi avremo imparato la lezione".