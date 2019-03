Dopo essere stata eliminata in Youth League e Coppa Italia, la Primavera dell'Inter campione in carica deve rinunciare anche al trono della Viareggio Cup, perdendo per 3-0 ai quarti di finale contro il Bruges, che aveva eliminato il Milan nel turno precedente. Vincono i belgi per 3-0 (autogol di Gianelli, Appiah e de Wolf): Inter eliminata dalla Viareggio Cup da campione uscente.