Filippo Ranocchia è tra i giocatori più importanti del Vicenza. Ecco perché Brocchi può sorridere in vista dei prossimi, fondamentali, impegni per tentare l’impresa della salvezza. Il centrocampista umbro sta facendo passi da gigante in termini di recupero dall’infortunio tanto che potrebbe tornare a disposizione per la sfida di mercoledì prossimo contro il Parma. Una ottima notizia anche in chiave azzurra: Ranocchia fa parte, in pianta stabile, del gruppo allenato dal ct Nicolato.