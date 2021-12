Il Vicenza ha perso 1-0, in casa, contro il Como, ma la società fa sentire vicinanza al suo allenatore, Christian Brocchi. Questo il comunicato del club veneto: “In merito alle voci circolate nelle ultime ore, la società LR Vicenza desidera ribadire la propria fiducia nel lavoro svolto in queste settimane da mister Cristian Brocchi e dal suo staff tecnico.



In questo periodo complicato a causa della mancanza dei risultati, la società desidera compattarsi ulteriormente, concentrarsi ancor di più sul lavoro quotidiano e sulla coesione interna, per trovare, insieme a tutte le proprie componenti, l’inversione di rotta che tutti auspichiamo.



La società desidera inoltre ringraziare i tifosi e la Curva, in particolare, per il sostegno e la passione dimostrata in questi difficili mesi e manifestatasi anche ieri fino al novantesimo minuto, ribadendo il proprio impegno per risollevare le sorti della squadra e regalare loro le soddisfazioni che meritano”.