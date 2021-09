Cristian Brocchi è il nuovo allenatore del Vicenza. Queste le parole del successore di Domenico Di Carlo: "Come sarà il mio Vicenza? Dovrà essere in grado di gestire il pallone, con il mio staff dico sempre che pazienza non equivale a lentezza. Appena ho avuto la possibilità di venire qui mi sono subito emozionato perché questa è una piazza importantissima dove si gioca in dodici grazie al pubblico. Poi c’è una società importante con un progetto e per questo non è esitato un secondo a dire sì, sono fiero e motivato con tanta voglia di conoscere i ragazzi. I primi contatti sono stati ieri sera e ho deciso in cinque secondi, l’accordo è annuale con opzione in caso di raggiungimento degli obiettivi. Bisogna ripartire dall’aspetto mentale, serve capire cosa non sta girando e trovare l’unione di gruppo che è fondamentale per costruire qualcosa di importante. Le basi ci sono e vorrei trovare una squadra che mi segue e che sappia reggere l’intera partita. Diaw? Dovrà ritrovare la sua condizione fisica ottimale, lui lavora benissimo e penso che non abbia mai sbagliato un allenamento. Si sposa bene per la categoria, deve solo stare bene".