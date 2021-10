Stefano Rosso, presidente del Vicenza, parla dopo l'1-1 col Monza: "Un punto che tiene accese le speranze? No, le speranze non devono mai morire, è un punto da cui ripartire. La squadra ha tirato fuori anima, cuore, è stata intelligente e ha gestito la partita come doveva. È un punto di partenza: questo dev’essere. La partita di Ierardi? Come tutti, questi sono giocatori che quando vogliono possono fare la differenza, oggi (ieri, ndr) ci hanno messo cuore in un momento difficile e sono riusciti a rialzarsi facendo un ottimo secondo tempo, per me è un punto di partenza".