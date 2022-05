Christian Maggio, difensore del Vicenza, ha parlato del proprio futuro dopo la sconfitta nel playout con il Cosenza e la retrocessione del club veneto in Serie C: "Termino qui? Non è il caso di parlarne questa sera, ho cercato di dare una mano in questi due mesi e mezzo alla squadra e alla società, mi dispiace un mondo anche perché sono di Vicenza e sono vicentino e ci tenevo molto. Vedremo poi nei prossimi giorni cosa sarà del mio futuro".