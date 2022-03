Largo ai giovani. Nello scontro diretto per la salvezza contro il Vicenza, l'allenatore del Parma Beppe Iachini ha lanciato dal primo minuto il portiere sloveno classe 2003 Martin Turk per l'indisponibilità di Buffon e Colombi, e in attacco c'è la punta lettone della Primavera Dario Sits, classe 2004.