Dopo Teodorczyk e Jordan Lukaku, il Vicenza annuncia un altro arrivo dalla Serie A. Si tratta di Sebastien De Maio, preso dall'Udinese a titolo definitivo: "La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Sebastien De Maio. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024.



De Maio, difensore centrale francese, classe ’87, in questa stagione con la maglia dell’Udinese è sceso in campo in 4 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, siglando una rete. Da gennaio 2019, con la maglia dei bianconeri, ha registrato 59 presenze e siglato 4 reti.



Vanta 178 presenze e 7 reti siglate in Serie A con le maglie di Udinese, Bologna, Fiorentina, Genoa e Brescia; oltre che 129 presenze e 5 reti in Serie B con le maglie di Frosinone e Brescia.



Benvenuto Sebastien!".