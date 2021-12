Il Vicenza sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Brocchi.

I nomi preferiti dal Diesse Federico Balzaretti sono Gabriele Moncini del Benevento e Francesco Forte del Venezia. Più defilato, ma in corsa, Edoardo Bove della Roma: il giocatore classe 2002 potrebbe partire in prestito a gennaio per giocare con maggiore continuità.