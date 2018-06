Il gruppo OTB, la holding a capo delle industrie di "Mister Diesel" Renzo Rosso, ha formalizzato questa sera l'acquisto del ramo d'azienda del Vicenza Calcio, dando così il via a un nuovo capitolo della storia calcistica della squadra biancorossa e della sua provincia. La denominazione sociale scelta è "L.R. Vicenza Virtus Spa", con sede presso lo stadio "Romeo Menti"; il nome richiama il glorioso passato del club e vuole rendere omaggio ai tantissimi tifosi sparsi in tutta la provincia. A guidare la società nel ruolo di direttore generale sarà Paolo Bedin, già dirigente biancorosso dal 1994 e poi direttore generale di Lega B e di 'B Futura', la società di consulenza che aiuta i club a progettare nuovi stadi e impianti sportivi. Bedin sarà affiancato dal direttore sportivo Werner Seeber, che ha ricoperto lo stesso ruolo nel Bassano, mentre l'allenatore sarà Giovanni Colella, tecnico giallorosso nella stagione appena conclusa. "Da anni - è il commento in una nota di Renzo Rosso - siamo impegnati in progetti di sviluppo economico e sociale a livello locale, e questa operazione ne è un esempio. Credo fortemente nei valori dello sport, il senso di sacrificio, lo spirito di squadra, di aggregazione. La nostra volontà è quella di unire l'intera provincia vicentina in un progetto che ambisce a nuovi importanti successi sportivi. Da oggi inizia un grande lavoro di messa a punto del piano di sviluppo della società, non solo per quanto riguarda la prima squadra - conclude - ma anche per la costruzione di un grande settore giovanile".