Il Cile si allontana sempre più dal Qatar. Dopo il 3-1 subito contro la Colombia, Arturo Vidal ha accusato: "Barranquilla? Qui la Colombia diventa forte, è un inferno da giocare e e penso che 3 partite in 8 giorni ci abbiano ucciso. Una follia. Non so quante ore di volo abbiamo fatto ma orma è andata. Ora pensiamo a riposare e a preparare i prossiumi impegni".