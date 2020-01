Il mercato al tempo dei social spinge a prendere ogni segnale come un indizio. E la foto postata in una storia di Instagram da Arturo Vidal va esattamente in questa direzione: un indizio verso un suo possibile ritorno in serie A.

Il centrocampista cileno del Barcellona ha infatti ri-condiviso sul suo social una grafica prodotta da Opta che lo vede nella top 11 della decade 2010-2020 della serie A. In altre parole, secondo Opta, l'ex Juve e Bayern Monaco formerebbe insieme a Pirlo e Hasmik il centrocampo più forte degli ultimi 10 anni di serie A.



QUELLA VOGLIA DI A... - Il fatto che lo stesso Vidal abbia ri-condiviso un contenuto di questo tipo fa sognare i tifosi, soprattutto quelli interisti, per un suo ritorno nel nostro campionato. Il club neroazzurro sta infatti trattando col Barcellona per regalare ad Antonio Conte quel centrocampista di muscoli, qualità ed esperienza che servirebbe alla sua Inter. "King" Arturo ha voglia di serie A - le recenti polemiche interne al club catalano evidenziano una crisi tra le parti - e la serie A ha voglia di rivederlo sui suoi campi.