. Nessun comunicato da parte del Bayern Monaco, ma la Bild ha raccolto le confidenze dei più alti vertici dirigenziali del club tedesco, che hanno emesso un verdetto inappellabilealla ricerca di una nuova sistemazione. Particolarmente interessante è la situazione di Vidal, 31 anni, pagato circa 40 milioni di euro soltanto 3 anni fa ma mai entrato nel cuore dei tifosi e della squadra campione di Germania.- I problemi al ginocchio figli della sua esperienza alla Juventus e di tanti anni al servizio della nazionale cilena,e l'avvicendamento di tre diversi allenatori (Guardiola, Ancelotti e Heynckess) non ha contribuito a regalargli stabilità., complice anche la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto in prima persona (la rissa in un locale di Monaco nel settembre 2017) e che potrebbe portarla a una condanna penale. Ecco dunque che il destino di Vidal potrebbe nuovamente intrecciarsi con l'Italia, il Paese che lo ha consacrato a livello calcistico dandogli la ribalta anche in campo internazionale., ipotesi che al momento non viene considerata prioritaria dalla dirigenza bianconera. E' stata paventata anche, col club azzurro che potrebbe mettere a segno un colpo mediaticamente molto forte per dare un segnale di grande competitività;, spaventate anche dalle esose pretese in termini di ingaggio della mezzala sudamericana. Il Bayern si libera di Vidal, il suo futuro sarà di nuovo in Italia?