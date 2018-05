!!! Querido y respetado por todo el mundo!! del barrio al mundo!! buenas noches!! pic.twitter.com/jCVwedWmmA — Arturo Vidal (@kingarturo23) 24 maggio 2018

risponde su Twitter alle notizie, riportate dalla stampa internazionale, relative ai suoi recenti guai giudiziari. “Mentre alcuni giornalisti disinformati (!) sono pieni di rabbia per gli obiettivi che ho raggiunto, io continuo ad andare avanti, la vita è lunga! Andare avanti è l’unico modo per essere felici!”: questo il messaggio del centrocampista cileno del, che poi ha pubblicato un'immagine che riepiloga tutti i trofei vinti in carriera: “Amato e rispettato da tutti! Dal barrio al mondo! Buona notte!”. Nel collage c'è ovviamente spazio per i titoli conquistati con la maglia della