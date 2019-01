Arturo Vidal torna a far parlare di sè anche in Italia, ma questa volta non per delle voci di mercato. La notizia rimbalza dalla Spagna e riguarda una vicenda extra-calcistica. Come si legge sul quotidiano Marca, il Tribunale di Torino ha pignorato quattro case in località Moncalieri al centrocampista cileno del Barcellona. La causa del procedimento, iniziato alla fine dell'anno 2017 quando il giocatore si era già trasferito dalla Juventus al Bayern Monaco, è il mancato pagamento entro i termini stabiliti di un debito di 17.045,76 euro (poi salito a 18.489 euro) nei confronti di un'agenzia immobiliare con sede a Torino. Vidal ha ricevuto un ultimo avviso lo scorso 24 dicembre, ma non ha pagato entro la fine del 2018 e quindi le sue quattro proprietà saranno messe all'asta. L'ex juventino dovrà comunque pagare 12.058,75 euro per le spese processuali.