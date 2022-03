Eliminato dai Mondiali anche Arturo Vidal si è concesso ai microfoni dei giornalisti in Cile, in lacrime, per commentare il fallimento e probabilmente la fine della "Generacion Dorada".



MOLTO DURA - "Sapevamo sarebbe stata molto dura, peraltro nell'intervallo già sapevamo anche dei risultati di Perù e Colombia. Per noi è finito un girone di qualificazione molto duro e il calendario, in queste ultime due gare, non ci è stato nemmeno favorevole. Adesso bisogna analizzare tutto e capire cosa è andato bene e cosa no".



CONTINUO - "La gente ci ha offerto tutto il suo affetto, ci ha applaudito anche alla fine. Io continuerò a giocare per questa maglia finché potrò".



LA GENERACION DORADA - "Fine della Generación Dorada? È stato un periodo ricco di trofei, ma dobbiamo capire che bisogna rinnovarsi, come fanno tutte le squadre. Spero che arrivino nuovi talenti per dare una mano. Lasarte ha fatto un buon lavoro, ma non decido io sulla sua permanenza".