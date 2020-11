Arturo Vidal carica l'Inter. In vista della sfida di Champions League con il Real Madrid, il centrocampista cileno ha parlato a Sportmediaset: "Se riuscirà a farlo? Secondo me di sì. Abbiamo una squadra fortissima, con tanti giocatori che hanno fame. Domani (oggi, ndr) inizieremo a fare tutto sul campo per dimostrarlo".