Si piacciono, per capire se 'sarà amore' bisognerà aspettare qualche settimana.che è al lavoro per rinforzare un centrocampo già arricchito dagli arrivi di Barella dal Cagliari e Sensi dal Sassuolo. Lo scenario è chiaro,che possa portare esperienza e soluzioni alternative, il cileno, che vede di buon occhio il ritorno in Italia, è una prima scelta. Per chiudere il cerchio c'è da convincere il Barcellona, che in mezzo lascerà partire qualcuno (lo ha ammesso Valverde), ma che valuta l'ex Bayer Leverkusen e Bayern Monaco 40 milioni di euro. Una cifra per il momento considerata elevata, ma c'è ancora tempo e nessuna porta è ancora chiusa. Intanto Vidal, che conosce bene Conte dai tempi della Juventus,. Segnale evidente che c'è gradimento al trasferimento.